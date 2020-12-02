Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1/8 финала Кубка Украины, в котором сыграют Александрия и закарпатский Минай.

Перед кубковым противостояние против закарпатского Миная Владимир Шаран провел ряд замен в составе своей команды, который в большей мере были направлены на переднюю линию. С первых минут в правом фланге обороны сыграет Тимур Стецьков, в полузащите Шастал и Довгий составят треугольник с Дмитрием Гречишкиным, а на острие атаки выступил Сергей Ситало.

Минай, также как и соперники, уверенно смотрит в сторону выхода в следующий раунд, поэтому основную обойму разбавил выходом Олега Допилки в центр обороны, а также выставил мощную опорную зону в лице пары Маембе –Ткачук, над которыми расположится Голодюк. По обе руки от Шиндера в атакующей тройке расположатся Кожанов и Третьяков.

Александрия: Панькив — Стецьков, Дубра, Бондаренко, Вантух — Шастал, Гречишкин, Довгий — Лучкевич, Ситало, Третьяков.

Запасные: Билык, Гордиенко, Бабогло, Ковалец, Безбородько, Пашаев, Мишенко, Задерака, Устименко.



Минай: Каниболоцкий — Меличенко, Лопыренок, Допилка, Сакив — Ткачук, Голодюк, Малепе — Кожанов, Шиндер, Нуриев.