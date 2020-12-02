Украина

Подопечные Владимира Шарана забили по голу в каждом из таймов (2:0).

На стадии 1/8 финала Кубка Украины было запланировано к проведению всего шесть поединков по причине того, что действующий обладатель трофея в лице киевского Динамо и действующий чемпион Украины, донецкий Шахтер, присоединились бы к наиболее успешным командам данной стадии уже на в четвертьфинале.

Среди данного числа противостояний лишь треть проходила в формате противостояния между командами из украинской Премьер-лиги, а поскольку луганская Заря и черниговская Десна свою игру сыграют в середине месяца, то все внимание на себя забрало противостояние Александрии и закарпатского Миная. На поле КСК Ника встречались команды, которые испытывают лавинообразные эмоции от своих выступлений в предыдущих встречах.

Подопечные Василия Кобина лишь недавно сумели добыть свою вторую победу в "элитном" первенстве, однако вслед за этим вновь уступили, проиграв домашний поединок луганской Заре за восемь минут второго тайма (0:3). Александрия, в свою очередь, два тура назад сдержала донецкий Шахтер (1:1), однако следующая ничья против львовского Руха (0:0) была встречена фанатами команды уже не в столь положительном ключе. Командам необходим был успех какого-либо масштаба в срочном порядке, а удобнее ситуации, чем игра в рамках Кубка в формате на вылет для такого нельзя было придумать.

Слегка снежило в этот вечер в Александрии, но на состояние газона осадки практически не влияли — исключительно зимний антураж к происходящему на поле. Хозяева быстро вышли вперед благодаря удачно проведенной атаке на пятой минуте поединка, когда в правом фланге открылся Ситало, после чего прострелил в центр штрафной на набежавшего вторым темпом Романа Вантуха.

У подопечных Шарана был еще один момент в первом тайме, когда под удар из центра штрафной с отскока Довгий, но защитник успел подставиться под угрозу своим воротам. На этом — все. Минай был крайне пассивен в своих попытках пересекать центр поля, а если и удавалось это делать гостям, то, в лучшем случае, дело заканчивалось перехваченной подачей с одного из флангов. Не было предпосылок к тому, что "полиграфы" выпустят игру из-под своего контроля во второй половине матча.

Во втором тайме команда хозяев поля занималась тем, что методично закрывала вопросы о победителе. Александрия на 61-й минуте получила право на исполнение пенальти за фол Сакива против Шастала в левом фланге штрафной Миная, после чего Бондаренко ударом в правый угол увеличил разрыв.

Закарпатцы распались на отдельные группы футболистов после этого эпизода, и не смогли собраться воедино вплоть до конца встречи. Наказание за это, в третий раз за вечер, пришло в последней атаке "полиграфов": угловой в левом фланге от Мишенко Довгий замкнул на ближнем углу вратарской. Интриги не было самого старта.

Таким образом, от данной пары команд на четвертьфинальной стадии сыграет Александрия Владимира Шарана.— Минай 3:0Вантух, 5, Бондаренко, 62 (пен.), Довгий, 90+5Панькив — Стецьков (Задерака, 64), Дубра, Бондаренко, Вантух — Грицук (Ковалец, 46), Гречишкин, Довгий — Лучкевич, Ситало, Шастал (Мишенко, 80).Каниболоцкий — Меличенко, Лопыренок (Хахлев, 60), Допилка, Сакив — Ткачук, Голодюк, Малепе — Кожанов (Глагола, 78), Шиндер (Карноза, 78), Нуриев (Ахмедзаде, 85).Предупреждения: Вантух — Допилка, Голодюк, Лопыренок.