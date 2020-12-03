Украина

Полузащитник Динамо пропустит ближайшие игры своей команды.

Футболист киевского Динамо Виталий Буяльский получил перелом ребра и не сможет помочь своей команде до конца года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Из-за этого повреждения игрок уже пропустил матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги против Ворсклы (2:0), а также поединок против Ювентуса в Лиге Чемпионов (0:3).

В текущем сезоне Буяльский провел за Динамо 16 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.

Ранее Виталий Буяльский заявлял, что Динамо сделало большой шаг вперед по сравнению с предыдущим сезоном.