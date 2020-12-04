Украина

Специалист поделился ожиданиями перед игрой с Минаем.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал предстоящий поединок против Миная в УПЛ.

"Наш приоритет знают все: стать чемпионами Украины. Потому каждый матч чемпионата для нас как финальная игра – так мы подходим ко всем поединкам, и к субботнему с Минаем в том числе. Мы хотим победить, как обычно, уважая соперника. Мы не смотрим, из второго дивизиона он или несколько лет назад был чемпионом – без разницы, уважение у нас всегда есть.

Мы серьезно относимся к своему делу. Нас могут винить, что иногда мы не так готовы психологически или физически, что мы уставшие, все что угодно, но одно нельзя поставить под сомнение – нашу искренность в работе. Мы всегда полностью отдаемся футболу и очень настроены. Иногда, как и у любого, не получается наилучшим образом, однако такова наша жизнь, все мы – люди. Мы хотим добиться победы и настроены на нее".

Также специалист рассказал о кадровой ситуации в клубе и дал характеристику Минаю.

"Что касается кадров: Мораес, Корниенко, Исмаили, Коноплянка травмированы. Вьюнник только сейчас присоединился к коллективу. Кривцов, Хочолава, Тайсон… Всегда есть сложности с тем, чтобы сформировать состав. В любом случае, к сожалению, мы уже привыкли. И все, кто готовится к игре, работают с большим желанием выступить хорошо!

Вы прекрасно знаете, что чаще всего команды создают нам много сложностей, закрывшись в обороне и быстро выходя в контратаки. Думаю, так и произойдет. В чемпионате мы привыкли к таким соперникам. Мы не должны забывать, что у нас два дня назад был матч. Сложнейший календарь, но я думаю, что мы покажем себя хорошо", — цитирует Каштру пресс-служба клуба.

Отметим, матч Шахтер — Минай состоится в субботу, 5-го декабря. Начало игры — в 17:00.