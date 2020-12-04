Украина

Большинство болельщиков проголосовало в данной номинации за украинского вингера.

Крайний полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков стал лучшим футболистом своего клуба по итогам ноября. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Обладатель данной награды определялся с помощью голосования среди болельщиков в Telegram-канале "бело-синих". Голоса респондентов распределились следующим образом:

1. Виктор Цыганков - 42%

2-3. Николай Шапаренко — 20%

2-3. Руслан Нещерет — 20%

4. Беньямин Вербич - 11%

5. Денис Гармаш — 7%

Таким образом, победителем в данной номинации во второй раз подряд стал Виктор Цыганков, который в прошлом месяце отличился двумя взятиями ворот в четырех матчах Динамо.

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