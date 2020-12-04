Большинство болельщиков проголосовало в данной номинации за украинского вингера.
Виктор Цыганков, ФК Динамо Киев
04 декабря 2020, 22:59
Крайний полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков стал лучшим футболистом своего клуба по итогам ноября. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.
Обладатель данной награды определялся с помощью голосования среди болельщиков в Telegram-канале "бело-синих". Голоса респондентов распределились следующим образом:
1. Виктор Цыганков - 42%
2-3. Николай Шапаренко — 20%
2-3. Руслан Нещерет — 20%
4. Беньямин Вербич - 11%
5. Денис Гармаш — 7%
Таким образом, победителем в данной номинации во второй раз подряд стал Виктор Цыганков, который в прошлом месяце отличился двумя взятиями ворот в четырех матчах Динамо.
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