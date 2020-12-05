Команды обменялись голами в конце первого тайма.
фото Львов
05 декабря 2020, 16:08
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Львов — Ингулец 1:1
Голы: Сабино, 45+2 — Бартулович, 41 (с пенальти)
Львов: Костик — Кравчук (Захаркив, 62), Махмутович, Михуоби — Чирьяк (Романчук, 89), Сабино, Грисьо, Якимец - Казлаускас (Клименчук, 70), Рожерио Шина, Ныч.
Ингулец: Шуст — Павлов, Балан, Семенко, Квасный (Синегуб, 83) — Кучеренко, Бартулович, Запорожец, Лупашко (Коваленко, 69), Мкомола (Козак, 53) — Сичинава.
Предупреждения: Грисьо, Михуоби, Кравчук, Шина, Якимец — Сичинава, Лупашко, Мкомола, Бартулович
Удаления: Грисьо, 80, Шина, 87