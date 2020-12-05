Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч 12-го тура УПЛ между Мариуполем и киевским Динамо.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу доверил место в воротах команды Руслану Нещерету в поединке с Мариуполем. Кроме того, румынский специалист оставил в запасе Беньямина Вербича. Атаку киевлян возглавит Владислав Супряга.

Мариуполь: Кудрик — Стасюк, Чоботенко, Муравский, Доброхотов — Петерман, Мишнев — Очеретько, Топалов, Горбунов — Сикан

Запасные: Гальчук, Велев, Шушко, Кулиев, Трофимюк, Кулаков

Динамо: Нещерет — Кендзера, Попов, Миколенко, Караваев — Гармаш, Андриевский — Цыганков, Шапаренко, Де Пена — Супряга

Запасные: Бущан, Бойко, Вербич, Шепелев, Шабанов, Леднев, Родригес, Клейтон, Сирота

Матч Мариуполь — Динамо начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.