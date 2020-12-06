Украина

Football.ua представляет анонс 12-го тура чемпионата Украины сезона-2020/21.

В очередном поединке 12-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Олимпик сойдется в противостоянии с львовским Рухом, которое состоится в Киеве на стадионе Динамо им. В. В. Лобановского.

Олимпик – Рух

Воскресенье, 6 декабря, 14:00. Стадион Динамо им. В. В. Лобановского, Киев. Николай Балакин – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Олимпик весьма неплохо стартовал в текущей кампании украинской Премьер-лиги, добыв несколько неожиданных побед, однако последние результаты донецкого клуба не впечатляют: поражение от Ингульца, которое стало для ковалевцев дебютным в высшем дивизионе Украины, результативная ничья с Мариуполем, а также сенсационный вылет из Кубка Украины от перволигового ВПК-Агро.

На данный момент подопечные Игоря Климовского расположились на 9 строчке, имея в свое активе 13 набранных очков в 10 поединках. Возможность улучшить свое положение в таблице Олимпик получит в предстоящем матче против одного из аутсайдеров турнира, Руха, встреча с которым станет для него первой в истории во всех турнирах.

Повысившись в классе по итогам прошлого сезона Первой лиги, Руху пока не удается должным образом закрепиться в Премьер-лиге. Об этом говорит не только последняя строчка в турнирной таблице, но и ноль в графе побед. Сейчас львовская команда является единственной в УПЛ, которая в нынешней кампании еще не почувствовала вкус победы.

Тем не менее, последние четыре матча подопечным Ивана Федика удалось свести к ничейным результатам, да и отобранные очки у донецкого Шахтера еще во втором туре — дорогого стоят. Складывается такое ощущение, что Рух на данном этапе пока не реализовал весь свой потенциал. От этой команды ждут большего, хотя не стоит исключать, что эти самые ожидания изначально были слишком завышенными.