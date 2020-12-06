Украина

Football.ua представляет анонс 12-го тура чемпионата Украины сезона-2020/21.

В очередном поединке 12-го тура украинской Премьер-лиги ковалевский Колос сойдется в домашнем противостоянии с Александрией.

Колос – Александрия

Воскресенье, 6 декабря, 19:30. Стадион Колос, Ковалевка. Юрий Можаровский – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Одержав всего одну победу и две ничьи в последних пяти поединках чемпионата Украины, Колос несколько сдал свои позиции, однако за счет большой плотности в турнирной таблице ему может быть достаточно всего одной победы для возвращения в зону еврокубков. Ковалевцы набрали 16 очков в 11 поединках Премьер-лиги, благодаря чему расположились на пятой строчке в турнирной таблице.

Правда, следующим соперником подопечных Руслана Костышина станет коллектив, который набрал весьма неплохую форму. Александрия потерпела только одну неудачу от киевского Динамо в последних пяти матчах и сколотила себе серию из четырех поединков подряд без поражений (три ничьи и одна победа).

Можно с уверенностью сказать, что предстоящее противостояние станет важным для обеих команд. На данный момент Александрия занимает седьмую позицию, а отставание от Колоса составляет всего один пункт. Однако история личных противостояний играет в пользу ковалевцев. Всего команды встречались четыре раза: дважды победителем становился Колос, единожды верх одерживала Александрия, а также один раз финальный свисток фиксировал ничью.

Также стоить отметить, что свои последние матчи как подопечные Руслана Костышина, так и коллектив Владимира Шарана, провели в рамках 1/8 финала Кубка Украины, которые завершились для них весьма успешно. Колос не оставил никаких шансов винницкой Ниве (4:0), а Александрия разгромила закарпатский Минай (3:0).