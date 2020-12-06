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Football.ua представляет вашему вниманию анонс 12-го тура УПЛ между Десной и Ворсклой.

Обе команды в предстоящем матче попытаются прервать свои неудачные серии.

Десна – Ворскла

Воскресенье, 6 декабря, 17:00. Стадион имени Гагарина, Чернигов. Екатерина Монзуль – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

В 12-м туре УПЛ между собой встречаются Десна и Ворскла, которые занимают 3-е и 4-е места. Ворскла на 2 очка опережает Десну в турнирной таблице. Подопечные Александра Рябоконя имели возможность догнать Ворсклу в прошлом туре, но не сумели обыграть в выездном матче Колос. Десна провалила две последних встречи. Черниговцам катастрофически не везло в завершающей стадии. Если бы реализация было на должном уровне, то северяне в двух последних турах заработали бы 6 очков, а не 1.

Ворскла также немного забуксовала. За последние 5 поединков у подопечных Юрия Максимова только 1 победа над Колосом. Если ничью с Зарей, с Шахтером и поражение от Динамо еще как-то оправдать можно, то поражение в матче против ПФК Львов никак оправдаешь.

Обе команды к концу первого круга испытывают определенные игровые проблемы. Ворскле в этом матче не помогут: Чеснаков, Кулач и Опанасенко. Они по-прежнему травмированы. Из-за дисквалификации пропустит поединок Кане. Зато вернулись после травм Сапай и Васин.

Десна же точно не сможет в этом матче рассчитывать на Имерекова, который схлопотал красную карточку в матче против Колоса.

Сложно прогнозировать, кто же в этом поединке будет победителем. Мы же поставим на Десну. Северяне хорошо выглядели в последних встречах. Команде просто не хватало точного завершающего удара. Когда-то все же должно, как говорится, прорвать.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 6 (2 победы Десны, 2 ничьих, 2 победы Ворсклы), забитые голы 6:6

На поле Десны: 3 матча (1 победа Десны, 2 победы Ворсклы), забитые голы 2:3

На поле Ворсклы: 3 матча (1 победа Десны, 2 ничьих), забитые голы 4:3

Самый результативный матч: 3:3 (2019)

прогноз 2:0

Сергей Горбаченко, Football.ua