Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ковалевский Колос и Александрия.

Колос сыграет с четырьмя защитниками в поединке двенадцатого тура чемпионата Украины против Александрии. Ильин выйдет на правом фланге полузащиты, а у Александрии отметим возвращение в стартовый состав Бабогло и выход Шастала в правом фланге полузащиты.

Колос: Волынец — Зозуля, Петров, Новак, Черноморец — Милько — Ильин, Ориховский, Смирный, Антюх — Селезнев.

Запасные: Кучерук, Максименко, Ром, Задоя, Костышин, Исаенко, Данфа, Мораренко, Коваль.

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бабогло, Стецьков — Банада, Гречишкин, Ковалец — Шастал, Ситало, Третьяков.

Запасные: Билык, Мельник, Гордиенко, Мишенко, Довгий, Безбородько, Грицук, Задерака, Устименко.

Матч Колос — Александрия начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

