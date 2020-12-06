Подопечные Владимира Шарана не сумели реализовать пенальти по ходу поединка (1:1).
Колос — Александрия, фото ФК Колос Ковалевка
06 декабря 2020, 21:29
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Колос — Александрия 1:1
Голы: Селезнев, 26 (пен.) — Шастал, 53
На 16-й минуте Дмитрий Гречишкин (Александрия) не забил пенальти (вратарь).
Колос: Волынец — Зозуля, Петров, Новак, Черноморец — Милько — Ильин (Данфа, 79), Ориховский, Смирный, Антюх — Селезнев (Д. Костышин, 72).
Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бабогло, Стецьков — Банада (Довгий, 46), Гречишкин, Ковалец (Задерака, 90+2) — Шастал (Безбородько, 57), Ситало, Третьяков (Мишенко, 46, Устименко, 79).
Предупреждения: Селезнев, Антюх — Гречишкин, Пашаев, Мишенко, Бабогло.