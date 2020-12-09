Украина

Президент клуба рассказал о возможных подписаниях киевлян.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал о возможных зимних трансферах клуба.

"Нам пока надо определиться, где мы будем проводить сборы в связи с коронавирусом. Понять, где будут спарринги. Мне нужно встретиться с главным тренером и понимать, какие позиции он хочет усилить, какие есть кандидатуры и есть ли возможность приобретения этих футболистов. Я сейчас говорю не о деньгах, а о тех, кто реально усилил бы команду, а не просто для количества пришли какие-то легионеры, которые будут хуже наших ребят.

Я считаю, что этот разговор преждевременный до окончания сезона. Осталось совсем немного ждать, поэтому пусть болельщики еще немного потерпят. И мы будем объявлять о своих планах на межсезонье", — сказал Игорь Суркис в эфире Youtube-канала Бомбардир.

Отметим, в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов Динамо обыграло Ференцварош (1:0) и с третьего места пробилось в плей-офф раунд Лиги Европы.