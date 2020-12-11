Украина

Football.ua анонсирует поединок между дончанами и львовянами.

В рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги ПФК Львов на выезде встретится с донецким Олимпиком.

Олимпик — Львов

Пятница, 11-е декабря, стадион Динамо им. Лобановского, 19:00, главный арбитр — Алексей Деревинский. Прямая трансляция на Футбол 1

Донецкий Олимпик принимает ПФК Львов в роли явного фаворита встречи. После того, как команду возглавил Игорь Климовский, у них все складывается очень не плохо. Пришедшие футболисты Бенито и Каргбо очень неплохо вписались в коллектив, а Шахаб Захеди — вообще отдельный разговор. Иранец забивает, и делает это в очень ответственных матчах и моментах. На данный момент он — лучший бомбардир чемпионата. Команда прыгнула выше головы, если сравнивать ожидания от них в начале сезона. Пока дончане идут на седьмом месте в таблице.

Игра ПФК Львова также засияла новыми красками после прихода нового тренера Виталия Шумского. Львовяне неожиданно обыграли Ворсклу, взяли верх в непростом поединке с черниоговской Десной, а в 12-м туре зацепились за один пункт в игре с Ингульцом, при этом выступая вдевятером. Возможно, команда из Западной Украины преподнесет сюрприз и в игре с Олимпиком. Да и победа поможет им отдалиться от зоны вылета.

Если говорить про фаворита, то, как и писалось выше, им будет Олимпик. Последние игры подтверждают, что команда умеет не только обыгрывать представителей нижней части турнирной таблицы, но и не боится отбирать очки у грандов. Но Львов со счетов также не стоит списывать.

В минувшем матче между Олимпиком и Львовом был зафиксирован счет 1:5 в пользу дончан. Однако они в последний раз встречались еще в прошлом сезоне, и с тех пор много что изменилось.