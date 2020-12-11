Украина

Наставник Миная анонсировал предстоящие кадровые изменения в составе его команды.

В поединке 13-го тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла примет на своем поле Минай, который является одним из аутсайдеров турнира. Главный тренер закарпатской команды Василий Кобин поделился ожиданиями от предстоящего матча.

"Сейчас я вижу, что команда может собрать все свои силы на этот матч. Считаю, что игра с Ворсклой — самая важная в этом сезоне. Нужно закончить этот год на мажорной ноте и спокойно идти в отпуск".

"Мы будем прощаться с некоторыми футболистами, будем давать им статус свободных агентов. Несколько человек уже с нами не поедут на матч с Ворсклой. Окончательное решение по остальным будем принимать уже после этого матча", — заявил Кобин в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Ворскла — Минай состоится в субботу, 12 декабря, в 14:00 по киевскому времени. Следить за событиями данной встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.