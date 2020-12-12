Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют полтавская Ворскла и закарпатский Минай.

Субботнюю программу тринадцатого тура украинской Премьер-лиги начнет противостояние в Полтаве, где местная Ворскла будет принимать закарпатский Минай.

Наставник хозяев поля Юрий Максимов, который не будет присутствовать в этом поединке в технической зоне, сделал лишь одну замену в стартовом составе своей команды: дисквалифицированного Руслана Степанюка сменил вернувшийся после отбывания наказания за удаление в матче против киевского Динамо (0:2) Ибрагим Кане.

От Василия Кобина можем наблюдать более серьезный уровень ротации. Меличенко вернулся на правый фланг обороны, а автора одного из автоголов в матче против Шахтера (1:5), Олега Допилку, в центре обороны сменил Мислав Матич. Кроме того, в центре поля с первых минут вместо Голодюка сыграет Снижко.

Ворскла: Резник — Яворский, Ндиайе, Сапай — Пердута, Пуцлин, Челядин, Якубу — Скляр, Кане — Щербак.

Запасные: Ткаченко, Дубко, Ребенок, Пешич, Васин, Кравчук.



Минай: Попович — Меличенко, Матич, Лопыренок, Сакив — Ткачук, Снижко, Пиняшко — Кожанов, Шиндер, Нуриев.