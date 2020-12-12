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Ворскла — Минай 1:1
Голы: Кравчук, 63 — Нуриев, 14

Ворскла: Резник — Яворский, Ндиайе, Сапай (Пешич, 54) — Пердута, Пуцлин, Челядин (Кравчук, 61), Якубу (Ребенок, 70) — Скляр, Кане — Щербак (Васин, 46).

Минай: Попович — Меличенко, Матич, Лопыренок, Сакив — Ткачук (Голодюк, 68), Снижко (Хахлев, 90+1), Пиняшко (Кныш, 68) — Кожанов (Малепе, 46), Шиндер, Нуриев (Шпак, 82).

Предупреждения: Пуцлин, Яворский, Скляр — Ткачук, Голодюк, Малепе, Матич.