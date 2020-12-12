Украина
12 декабря 2020, 16:03
Ворскла сумела уйти от домашнего поражения Минаю
Подопечные Юрия Максимова не сумели прервать неудачную серию перед уходом на зимнюю паузу (1:1).
Ворскла — Минай, фото УПЛ
12 декабря 2020, 16:03
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Ворскла — Минай 1:1
Голы: Кравчук, 63 — Нуриев, 14
Ворскла: Резник — Яворский, Ндиайе, Сапай (Пешич, 54) — Пердута, Пуцлин, Челядин (Кравчук, 61), Якубу (Ребенок, 70) — Скляр, Кане — Щербак (Васин, 46).
Минай: Попович — Меличенко, Матич, Лопыренок, Сакив — Ткачук (Голодюк, 68), Снижко (Хахлев, 90+1), Пиняшко (Кныш, 68) — Кожанов (Малепе, 46), Шиндер, Нуриев (Шпак, 82).
Предупреждения: Пуцлин, Яворский, Скляр — Ткачук, Голодюк, Малепе, Матич.