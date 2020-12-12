Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевское Динамо и ковалевский Колос.

Тринадцатый тур украинской Премьер-лиги продолжится противостоянием на поле столичного НСК Олимпийский, где киевское Динамо будет принимать ковалевский Колос.

Мирча Луческу сделал пять замен в стартовом составе, по сравнению с предыдущим матчем своей команды в рамках Лиги чемпионов УЕФА: в центре обороны сыграет Александр Сирота, линию полузащиты дополнял Андриевский и Шепелев, атаку возглавит Супряга, а по левую сторону от него расположится Родригес.

У Колоса можно наблюдать абсолютный дебют новичка команды Матия Рома в правом фланге обороны, в то время как Максименко начнет игру в центре обороны, а Костышин выступит в центре полузащиты.

Динамо: Бущан — Кендзера, Сирота, Попов, Миколенко — Шапаренко, Андриевский, Шепелев — Цыганков, Супряга, Родригес.

Запасные: Бойко, Сидорчук, Белуцэ, Шабанов, Леднев, Гармаш, Караваев, Забарный.



Колос: Волынец — Ром, Петров, Максименко, Черноморец — Милько — Ильин, Ориховский, Костышин, Антюх — Селезнев.