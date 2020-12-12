Украина

Игорь Пасхал дважды воспользовался системой видеоповторов не в пользу киевского клуба.

В поединке 13-го тура украинской Премьер-лиги Динамо сошлось в противостоянии с Колосом.

На 49-й минуте главный арбитр встречи назначил ворота киевского клуба пенальти за удар Виталия Миколенко.

Уже на 54-й минуте киевский клуб остался в меньшинстве, когда Владимир Шепелев грубо сыграл в отборе и заработал красную карточку.

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