Игорь Пасхал дважды воспользовался системой видеоповторов не в пользу киевского клуба.
Владимир Шепелев, ФК Динамо Киев
12 декабря 2020, 18:45
В поединке 13-го тура украинской Премьер-лиги Динамо сошлось в противостоянии с Колосом.
На 49-й минуте главный арбитр встречи назначил ворота киевского клуба пенальти за удар Виталия Миколенко.
Уже на 54-й минуте киевский клуб остался в меньшинстве, когда Владимир Шепелев грубо сыграл в отборе и заработал красную карточку.
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