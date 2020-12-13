Украина

Football.ua представляет поединок 13-го тура УПЛ между Александрией и Зарей.

Матч между Александрией и Зарей вполне может претендовать на статус центрального матча всего 13-го тура.

Александрия – Заря

Воскресенье, 13 декабря, 19:30. КСК Ника, Александрия. Виталий Романов – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Заря на неделе провела выездную игру против португальской Браги. Луганчане не сумели взять реванш за поражение во втором туре Лиги Европы и снова проиграли со счетом 0:2.

Виктор Скрипник не обладает такой глубиной состава, чтобы безболезненно проводить ротацию и успешно играть на два фронта. Потому с этой точки зрения Александрия имеет определенное преимущество в игре против Зари.

Если посмотреть на историю противостояний этих команд, то можно увидеть, что подопечные Владимира Шарана имеют перевес в победах, хотя по голам абсолютное равенство 17:17.

По причине дисквалификаций в этом матче не смогут принять участие футболисты Александрии Богдан Мишенко и Дмитрий Гречишкин.

В турнирной таблице Заря и Александрия – соседи. У луганчан – 17 очков, у александрийцев – 16. Букмекеры считают именно Александрию фаворитом этой встречи. Победа хозяев позволит им обойти Зарю в турнирной таблице, но сможет ли команда Шарана заработать три очка?

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 18 (7 побед Александрии, 6 ничьих, 5 побед Зари), забитые голы 17:17

На поле Александрии: 9 игр (5 побед Александрии, 2 ничьих, 2 победы Зари), забитые голы 7:4

На поле Зари: 9 игр (2 победы Александрии, 4 ничьих, 3 победы Зари), забитые голы 10:13

Самый результативный матч: победа Зари 3:1 (2019), также дважды были зафиксированы ничейные результаты 2:2 (2017,2020)

прогноз 1:1

Сергей Горбаченко, Football.ua