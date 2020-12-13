Украина

Украинский нападающий дал небольшое интервью по своему приезду в Киев.

В интервью передаче "Футбольный формат" украинский нападающий Артем Милевский рассказал о причинах своего приезда в столицу Украины, а также поделился мнением о последних результатах его экс-клуба, киевского Динамо.

На вопрос журналистки о целях приезда в Киев форвард ответил следующее: "Это знаю только я и мой агент", а вот обсуждать игру "бело-синих" в рамках последнего тура Лиги чемпионов УЕФА против венгерского Ференцвароша взялся с большей охотой, заявив, что "главное — результат".

Упомянул Милевский и о разговоре с президентом Динамо Игорем Суркисом во время матча: "Хочу его сегодня еще набрать (интервью от 9 декабря — ред.), но Михалыч спит еще, наверное. Вчера, может быть, бурно праздновал, поэтому пока не отвечает. У нас там свои моменты есть, надо обсудить.

У Динамо сейчас такое поколение. Не знаю, как они общаются. Кофе пьют – не пьют. Пивка, насколько знаю, точно не пьют. Нужно, чтобы они были вместе. Честно, хочу, чтобы они выросли в больших мастеров", — сказал Милевский.

"Раньше не поддерживал переход Луческу в Динамо. Когда я играл за Динамо против Шахтера, Луческу был их тренером. 13 лет! У нас всегда были зарубы между командами. Когда он шапку кидал. Мне кажется, что проблема больше в отношении самого Луческу и Шахтера. Как он мог перейти в Динамо после прошлого этапа карьеры?

Хорошая кандидатура на мой взгляд? Калитвинцев", — высказался футболист по поводу постепенно угасающего скандала вокруг прихода в клуб румынского специалиста.

"Хотел бы быть сейчас в Динамо? Конечно! Я бы неделю там пожил, раздавал бы по 50, по 100 долларов каждому", — подытожил свой ответ футболист.

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