Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч 13 тура УПЛ между Александрией и луганской Зарей.

Опорный полузащитник луганской Зари Дмитрий Иванисеня вновь сыграет в центре обороны в матче с Александрией. Его место в опорной зоне снова досталось Егору Назарине. Кроме того, место в воротах гостей снова займет Никола Василь.

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бондаренко, Вантух — Гордиенко, Довгий, Ковалец — Лучкевич, Ситало, Третьяков

Запасные: Билык, Бабогло, Стецьков, Безбородько, Глоба, Шастал, Дудка, Задерака, Устименко

Заря: Василь — Фаворов, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс — Назарина — Кабаев, Юрченко, Кочергин — Гладкий, Громов

Запасные: Шевченко, Жуниньо, Поддубный, Хомченовский, Сайядманеш, Гринь, Перович, Лунев

Матч Александрия — Заря начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.