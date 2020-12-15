Украина

Украинская Премьер-лига проводит голосование за лучшего футболиста и наставника декабря.

Украинская Премьер-лига выбирает лучшего игрока и главного тренера по итогам последнего месяца уходящего года.

На награду лучшего футболиста ноября претендуют сразу восемь футболистов: лучший игрок 12-го тура — Артем Громов (Заря), лучший игрок 13-го тура Валерий Федорчук (Рух), а также Виктор Цыганков (Динамо), Дмитрий Иванисеня, Денис Фаворов (оба — Заря), Иссьяр Драме (Олимпик), Евгений Паст (Десна), Анатолий Нуриев (Минай).

За звание менеджера месяца смогут побороться четыре наставника: лучший тренер 12-го тура — Виктор Скрипник (Заря), лучший тренер 13-го тура — Иван Федик (Рух), а также Александр Рябоконь (Десна) и Игорь Климовский (Олимпик).

Отметим, что проголосовать можно на официальном сайте УПЛ и соответствующих опросах на нашем сайте.