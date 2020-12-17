Украина

Румынский специалист был в бешенстве из-за судейства.

Мирча Луческу получил наказание от Украинской ассоциации футбола за выход в центр поля в игре против Колоса, о чем организация сообщила на своем официальном сайте.

Румынскому тренеру вынесли предупреждение и дисквалифицировали на одну игру условно.

Напомним, что Мирча Луческу был недоволен работой судейской бригады. Арбитры удалили Шепелева с поля, но в похожем эпизоде простили Селезнева.

Видео момента:

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