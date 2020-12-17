Румынский специалист был в бешенстве из-за судейства.
Мирча Луческу, getty images
17 декабря 2020, 20:42
Мирча Луческу получил наказание от Украинской ассоциации футбола за выход в центр поля в игре против Колоса, о чем организация сообщила на своем официальном сайте.
Румынскому тренеру вынесли предупреждение и дисквалифицировали на одну игру условно.
Напомним, что Мирча Луческу был недоволен работой судейской бригады. Арбитры удалили Шепелева с поля, но в похожем эпизоде простили Селезнева.
Видео момента:
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