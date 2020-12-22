Украина

В александрийском клубе недовольны результатами первого круга чемпионата Украины.

Главный тренер Владимир Шаран анонсировал уход сразу пять футболистов в зимнее трансферное окно, однако имен украинский специалист пока решил не называть.

"Конечно, мы недовольны результатами. Президент тоже недоволен, мы хотели лучше закончить этот футбольный год, хотя бы на 2-3 позиции выше. Но что случилось, то случилось. Президент и я решили, что нужно немного омолаживать состав, подтягивать игроков молодежки. Понимаю, что они не все могут сразу заиграть, но однозначно нужно делать какие-то шаги, чтобы в будущем Александрия играла более стабильно".

"Нашу команду покинут пять игроков. Я хочу сначала пообщаться с игроками, чтобы им это донести. Неправильно будет, если они об этом узнают из телевизора или интернета. Может, кто-то из них догадывается, это такое дело", — заявил Шаран в программе Футбол NEWS.

Напомним, что после 13-ти туров Александрия занимает восьмую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 16 набранных очков.

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