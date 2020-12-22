Украина

Специалист не думает о переходе в другие украинские клубы.

Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин признался, что не хочет уходить из клуба и не рассматривает других приглашений.

"Что бы я сделал если бы вы получил предложение возглавить Шахтер, Динамо или сборную Украины? На такой вопрос отвечать не буду. Мне нужно, чтобы президент отпустил меня в эту команду.

Даже не хотел бы. Колос для меня – номер один. Если честно, очень тяжело это даже представить", — сказал специалист в интервью Футбольному формату.

Отметим, что Костышин возглавляет ковалевцев с 2014 года, когда команда выступала еще в чемпионате Кивеской области. С клубом он выиграл Вторую лигу, завоевал серебряные медали Первой лиги. Также в текущем сезоне Колос под руководством Костышина сыграл в квалификации Еврокубков.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!