Украина

В преддверии праздников Football.ua рассказывает, кто из футболистов лучше всех сумел проявить себя в уходящем году.

2020 год. Для многих футболистов, да и не только, он выдался очень тяжелым. Свои коррективы внесла пандемия коронавируса, последствиями которой стали финансовые проблемы, снижение заработных плат и бюджета.

Это также коснулось Украину, в том числе и наш футбол. Но среди всей тонны негатива мы попытались разглядеть и позитивные моменты. Перед предстоящими праздниками представляем вам новогоднюю елку из футболистов УПЛ, которые сумели раскрыть свой потенциал в 2020 году.

Вратарь – Анатолий Трубин (ФК Шахтер)

В прошлом сезоне “вечно молодой” Андрей Пятов был безальтернативным первым номером донецкого Шахтера в рамке ворот. Это продолжалось до тех пор, пока на горизонте не появился парень 2001 года рождения. А зовут его – Анатолий Трубин.

В прошлом сезоне тренерский штаб доверил Трубину место в старте в нескольких матчах. Тогда он вышел на поле и проявил себя. Высокий рост, хорошая растяжка и прыгучесть, достаточно неплохая игра ногами – это все про Трубина. В сезоне-2020/21 он стал появляться на поле все чаще, и Каштру дал ему шанс выйти против Реала и Интера в Лиге чемпионов. Спустя время мы видим, что португалец не прогадал.

Замена Пятову, который через сезон-другой будет тренером Трубина, уже найдена. “2020-й дал мне много нового. Я стал больше играть и приобрел опыт – это главное для футболиста. Были как хорошие моменты, так и ошибки. Три самых главных события: первый матч с Десной, победа в чемпионате Украины и дебют в Лиге чемпионов”, — говорил Трубин.

Левый защитник – Виктор Корниенко (ФК Шахтер)

Перед началом сезона "горняки" взяли на сборы парня, который, казалось, перерос уровень Мариуполя, но до первой команды Шахтера еще не дорос – Виктора Корниенко. Но именно на тех коротких предсезонных сборах он убедил тренеров оставить себя в команде и не отправлять в обратном направлении.

Травма Исмаили вынудила тренерский штаб клуба сильно напрячься, но после того, как его позицию занял молодой, быстроногий и настырный Корниенко – тренеры выдохнули с облегчением. Виктор совсем не затерялся и выглядел достойнее многих легионеров команды. Вспомнить только его атакующие действия в первом матче против Реала… Загляденье!

К сожалению, конец первой половины сезона парень пропустил из-за травмы, но должен восстановиться в ближайшее время и принять участие в сборах Шахтера. А там и сборная не за горами, хотя уровень конкуренции на позиции Корниенко действительно впечатляет.

Центральный защитник — Илья Забарный (ФК Динамо)

Сегодня ты бегаешь среди сверстников в молодежном чемпионате Украины, а завтра выходишь в основе своей команды на матчи группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны и Ювентуса. Эта история про Илью Забарного, новую потенциальную звезду киевлян. “Год назад радовался тому, что меня позвали на сборы с U19, а сейчас играю на Камп Ноу”, — говорил с удивлением Забарный. Его можно понять, ведь не каждый день играешь против Месси, Роналду и других высококлассных футболистов.

Забарный обладает отличными антропометрическими данными. Именно такие должны быть у игрока, закрывающего позицию центрального защитника. Если в 2021 году он продолжит работу над собой, то надолго задержится в клубе и станет основным в составе сборной Украины, за которую он успел дебютировать. Вполне возможно, что именно Забарный будет выбором Шевченко на Евро-2021.

Центральный защитник – Пап-Альюн Ндиайе (ФК Ворскла)

Трансфер высоченного французского защитника Альюна смотрелся, мягко говоря, экспериментальным. Парень на высшем уровне провел считаные игры, до этого выступая за молодежные команды Валансьена, Бари и Болоньи. Да и основная позиция Альюна – опорный полузащитник. Но с приходом в команду Юрия Максимова Ндиайе начал появляться в центре обороны и выглядел очень уверенно.

На угловых он – король штрафной площади. Альюн обладает тонким чувством первого паса и умело отбирает мячи у соперников. А самое главное – ему удалось застолбить за собой место в основном составе Ворсклы. Не удивительно, что в услугах француза уже заинтересованы европейские клубы. В СМИ называют Брагу и Вест Хэм, но это пока на бумаге, а состоится ли его трансфер — будет известно после Нового года.

Правый защитник – Ефим Конопля (ФК Десна)

После победы на юношеском чемпионате мира бороздивший правый фланг обороны Ефим Конопля вернулся в донецкий Шахтер. Он был основным защитником молодежки, но в главной команде "горняков" перспективы правого фулбека, по правде говоря, выглядели весьма туманно. Решение перебраться в Десну было правильным и для клуба, и для футболиста. Тем более, Александр Рябоконь не стесняется ставить в старт молодых игроков, у которых большой потенциал, а такие в Десне есть.

В 2020 году Конопля оправдал ожидания и зацементировал правую бровку обороны черниговского клуба. Парень имеет хорошую стартовую скорость и подключается к атакам, чем очень помогает Владиславу Калитвинцеву. Это заметил и тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который стал вызывать Коноплю и ставить в состав. В матче с Германией в Лиге наций Конопля стал одним из лучших по данным InStat, да и в целом, общую картину он не портит. До лета у Ефима есть все шансы поднабрать опыта и стать основным на Евро-2021.

Центральный полузащитник – Николай Шапаренко (ФК Динамо)

Николай Шапаренко начал привлекаться к играм за первую команду Динамо еще в 2015 году, перейдя в киевский клуб из мариупольского Ильичевца. В период руководства командой Александра Хацкевича Николай стал играть намного чаще, но в один момент случилось то, с чем сталкиваются многие молодые футболисты.

Хацкевич стал жаловаться, что игрок мало работает на тренировках и сослал того в дубль. По приходу Михайличенко ситуация изменилась в лучшую сторону, а вот когда появился в команде Луческу, Шапаренко стал ключевой фигурой “бело-синих” на футбольном поле.

2020 год – год прогресса для 22-летнего парня. По версии InStat, Шапаренко стал лучшим игроком третьего тура УПЛ, набрав в свой актив впечатляющие 330 баллов. Тогда Динамо уверенно обыграло ПФК Львов (3:1).

Центральный полузащитник – Владислав Кочергин (ФК Заря)

После прихода на тренерский пост луганской Зари Виктора Скрипника вся команда сделала шаг вперед, однако есть футболист, который действительно “прыгнул выше головы” и матч за матчем прогрессирует. Его имя Владислав Кочергин — парень, способный сыграть сразу на нескольких позициях в полузащите. При Юрии Вернидубе Влад исполнял определенные функции в линии полузащиты, а при новом коуче получил свободу действий и стал вольным художником команды, способным творить и удивлять.

Стоит отметить, что Кочергин не только бьет при любой возможности, а и забивает голы. В первой половине сезона он стал лучшим бомбардиром Зари и одним из лучших в УПЛ, оформив на свой счет 5 голов и 3 результативные передачи. Да и по количеству ударов по воротам соперников ему нет равных в Украине – 38 (11 в створ, 29% точных).

Атакующий полузащитник – Ибрагим Кане (ФК Ворскла)

Полтавская Ворскла, которой управляет Юрий Максимов, в текущем сезоне демонстрирует отличные результаты, хоть немного и забуксовала, закончив первый круг на пятой строчке в турнирной таблице. В команде есть несколько лидеров: это и Дмитрий Резник, и Альюн, и Руслан Степанюк. Но хочется выделить молодого Кане, который в этом сезоне переквалифицировался с позиции флангового защитника в атакующего хавбека.

Ибрагим – воспитанник малоизвестного клуба Дугуволофила из Мали. Скауты Ворсклы, мониторящие африканский рынок, заметили парня и пригласили его в Полтавку в 2018 году. Сначала на правах аренды, а после и вовсе выкупили его контракт.

С Кане полтавчане уж точно не ошиблись, ведь по потенциалу он может превзойти своих именитых соотечественников в лице Сейду Кейта и Фуссени Диабате. В 2020 году Ибрагим попал в список лучших игроков Премьер-лиги по количеству ударов по воротам, успешным обводкам и созданным голевым моментам. Также стоит отметить, что Ибрагим – второй в чемпионате по числу ключевых передач. Больше только у Тайсона из Шахтера.

Левый вингер – Бенито (ФК Олимпик)

Нигерийца Бенито в киевское Динамо привел известный агент Дмитрий Селюк. Тогда полузащитник выступал в России за Тамбов, и отказаться от шанса проявить себя в киевском клубе он не имел права. Но у Михайличенко Бенито не заиграл, а с приходом в клуб Мирчи Луческу он отправился покорять донецкий Олимпик вместе с Ибрагимом Каргбо.

Главный тренер дончан Игорь Климовский нашел применение нигерийцу на поле. “Бенито выходит и с каждым матчем играет все лучше и лучше. Он работает на команду и помогает ей добиваться положительных результатов”, — охарактеризовал игрока Климовский.

И действительно, парень – один из лидеров коллектива. Он обладает очень важным футбольным качеством – ловкостью и наглостью. На счету Бенито 5 очков по системе гол+пас (3+2). Возможно, Динамо присмотрится к нигерийскому игроку и вернет его из аренды, хотя, конечно же, ему еще есть над чем работать.

Правый вингер – Александр Назаренко (СК Днепр-1)

20-летний воспитанник Днепра, который успел поиграть за ФК Днепр во Второй лиге, подписал контракт с Днепром-1 в 2018 году. Начинались выступления Назаренко в новом клубе с Первой лиги, где ему удалось быстро влиться в коллектив и стать “своим”. В том сезоне украинец занял третье место среди лучших игроков турнира, а его Днепр-1 повысился в классе.

2020 год для Назаренко выдался хорошим. И при Михайленко, и при Йовичевиче Александр – основной футболист и лидер Днепра-1. Даже в сезоне-2020/21, первая половина которого для клуба стала ужасной (14-е место и 8 очков) по сравнению с прошлым годом, Назаренко выделялся своей игрой. Результат этому – четыре гола в 11 играх. Из сильных качеств футболиста невозможно не отметить скорость и хорошую технику.

Нападающий – Шахаб Захеди (ФК Олимпик)

Кто удивил в 2020 году, так это нападающий Олимпика Шахаб Захеди. Он оказался в этом списке больше по заслугам первой половины сезона-2020/21, однако сомнений касательно включения его в этот список абсолютно не возникало. Иранский форвард много работал, чтобы стать одним из лучших на своей позиции в украинской Премьер-лиге.

В минувшем сезоне Захеди оформил на свой счет шесть голов в 23 поединках, а в текущем забил уже восемь за 11 матчей. Благодаря своей результативности он делит первую строчку лучших бомбардиров турнира с Виктором Цыганковым. Не исключено, что Шахаб уже этой зимой сменит клуб.

Богдан Бондаренко, Football.ua

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