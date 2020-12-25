Украина

Стороны ведут переговоры о возобновлении сотрудничества.

Нападающий Дмитрий Хлебас официально больше не является футболистом Десны.

Как сообщает пресс-служба черниговского клуба, у 26-летнего украинца истек срок действия контракта, однако Десна рассчитывает на дальнейшее совместное сотрудничество с футболистом.

Хлебасу сделали официальное предложение о подписании нового соглашения. Решение игрока пока неизвестно.

Напомним, в текущем сезоне Дмитрий Хлебас провел в футболке Десны семь поединков, в которых забил один гол и заработал одну желтую карточку.

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