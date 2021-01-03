Украина

Закарпатский клуб покинули Карноза, Лопыренок, Голодюк и Меличенко.

Минай прекратил сотрудничество сразу с четырьмя футболистами. Об этом сообщает официальный сайт закарпатского клуба.

Так, Минай расторг контракты с Артуром Карнозой и Олегом Голодюком по обоюдному соглашению сторон.

Кроме того, Максим Лопыренок вернулся в СК Днепр-1, поскольку его аренда в Минае подошла к своему завершению.

Аналогичная ситуация и с Кириллом Меличенко, который вернулся в Мариуполь, где он и проведет вторую половину сезона.

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