Закарпатский клуб покинули Карноза, Лопыренок, Голодюк и Меличенко.
Артур Карноза, ФК Минай
03 января 2021, 14:53
Минай прекратил сотрудничество сразу с четырьмя футболистами. Об этом сообщает официальный сайт закарпатского клуба.
Так, Минай расторг контракты с Артуром Карнозой и Олегом Голодюком по обоюдному соглашению сторон.
Кроме того, Максим Лопыренок вернулся в СК Днепр-1, поскольку его аренда в Минае подошла к своему завершению.
Аналогичная ситуация и с Кириллом Меличенко, который вернулся в Мариуполь, где он и проведет вторую половину сезона.
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