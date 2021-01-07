Украина

Украинский голкипер больше не является игроком "сине-золотых львов".

ПФК Львов на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с голкипером Германом Пеньковым.

Стороны приняли решение расторгнуть действующее соглашение по обоюдному согласию.

Напомним, 26-летний Пеньков присоединился к стану "сине-золотых львов" в январе прошлого года.

С того момента он провел всего три поединка за львовскую команду.

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