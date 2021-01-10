Украина

Представители УПЛ начинают подготовку ко второй части сезона.

Две команды высшего дивизиона чемпионата Украины, Александрия и Ингулец, объявили о том, что вышли из отпуска.

"После новогодних праздников, команда собралась на тренировочной базе во Владимировке, где проведет первую часть тренировочных сборов", — сообщила пресс-служба Ингульца.

"Сегодня, 9 января, основной состав Александрии впервые собрался вместе в 2021 году", — отрапортовал официальный сайт клуба.

Команду ждет этап работы в Александрии с 9 по 18 января, а уже 21 января игроки и тренерский штаб отправятся на сборы в Турцию.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.