Украина

Львовский клуб провел очередной товарищеский матч.

В рамках товарищеского поединка львовский Рух сыграл против одного из грандов чемпионата Сербии Партизана (0:1).

На 23-й минуте поединка белградцы вышли вперед. Голом отметился Филип Холендер. Несмотря на несколько хороших атак от львовян во втором тайме, этот счет сохранился до конца поединка.

Рух – Партизан 0:1

Гол: Холендер, 23

Рух: Мысак — Белый (Зец, 63), Стаменкович (Веремеенко, 63), Копина (Гагун, 63), Мысык (Глиха, 63) — Карасюк (Сыч, 63), Федорчук, (Карабин, 63), Русин (Кухарук, 23), Климчук (Притула, 63), Бойчук (Лях, 23), Кухаревич (Кондраков, 63).