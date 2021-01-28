Украина

Подопечные Костышина забили лишь дважды при трех пропущенных голах.

Колос в рамках товарищеского поединка противостоял Марибору и уступил со счетом 2:3.

Подопечные Костышина довольно быстро открыли счет усилиями Ориховского, но затем за 15 минут пропустили трижды.

Своим голом отметился и Евгений Селезнев, но точный удар опытного форварда с "точки" на итог встречи не повлиял.

Колос — Марибор 2:3

Голы: Ориховский, 6, Селезнев, 75, (с пенальти) — Байде, 27, 36, Мартынович, 40

Колос: Волынец (Пахолюк, 68) — Кравченко (Черноморец, 46), Гавриш, Петров (Новак, 46), ИНП* (Зозуля, 46) — Ориховский (Богданов, 46), Нгамба (Данфи, 65), Ильин (Милько, 65), Костышин (Исаенко, 65) — Антюх (Селезнев, 46), Хлебас (Лысенко, 65)

Марибор: Юг (Шушак, 78) — Коблра, Мартынович, Пихлер, Колманич, (Геррика, 78) — Врховец (Бобарич, 78), Крету (Обрехт, 72), Сантос, Ванкаш — Байде (Тавареш, 72), Матка

*ИНП — игрок на просмотре.