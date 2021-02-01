Футболис сменил Португалию на Испанию.
Факундо Феррейра, Сельта
01 февраля 2021, 22:59
Нападающий Факундо Феррейра, разорвавший контракт с Бенфикой, перебрался в испанскую Сельту.
Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с форвардом подписан на полгода, до конца сезона.
Отметим, что минувший сезон аргентинец провел в Эспаньоле на правах аренды. Первую половину текущего сезона он выступал за Бенфику, за которую сыграл два матча.
Напомним, с 2013 по 2018 год Феррейра защищал цвета донецкого Шахтера.