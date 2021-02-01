Украина

Футболис сменил Португалию на Испанию.

Нападающий Факундо Феррейра, разорвавший контракт с Бенфикой, перебрался в испанскую Сельту.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с форвардом подписан на полгода, до конца сезона.

Отметим, что минувший сезон аргентинец провел в Эспаньоле на правах аренды. Первую половину текущего сезона он выступал за Бенфику, за которую сыграл два матча.

Напомним, с 2013 по 2018 год Феррейра защищал цвета донецкого Шахтера.