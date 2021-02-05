Украина

Бразилец уже восстановился после травмы.

В рамках спарринга донецкий Шахтер в Турции играет против боснийского Бораца.

Стал известен стартовый состав "горняков" на игру. Отметим возвращение на поле бразильского защитника Исмаили.

Отметим, что Исмаили еще летом 2020 года получил травму передней крестообразной связки колена.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.