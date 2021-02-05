Украина

Наставник "горняков" высоко оценил уровень продуктивности этого тренировочного сбора.

Шахтер завершает зимний тренировочной сбор в Турции, который прошел в рамках подготовки ко второй половине сезона украинской Премьер-лиги, а также матчам 1/16 финала Лиги Европы. Главный тренер донецкого клуба Луиш Каштру подвел итоги проделанной работы.

"В принципе, выполнили во время сбора все, что планировали. Была некоторая нестабильность в планировании, какие-то игры отменились, но в целом мы выполнили свои цели. Прежде всего футболисты пребывают в хороших физических кондициях. Несмотря на то, что сегодня они показывали определенную усталость, зависевшую от нашей работы в последние дни, физически, тактически и даже ментально команда готова. Мы очень уверены перед второй частью чемпионата, Кубком Украины и Лигой Европы. Уезжаем из Турции в полной уверенности: ребята восстановлены. Были травмы, через которые игроки уже прошли. Все готовы".

"Было очень важно уехать отсюда без травм, с восстановленными игроками, с хорошим командным духом. Мы большие оптимисты: в прошлом сезоне так было и сейчас точно так же. У нас цель – выиграть чемпионат, Кубок Украины и провести достойно кампанию в Лиге Европы. И для этого нужны все – все должны быть подготовлены. На данный момент все ребята чувствуют себя хорошо физически, у нас практически нет никаких проблем, нет травм. Мы очень довольны этими сборами", — приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

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