"Горняки" провели очередную игру на сборах.
Шахтер - Борац, ФК Шахтер
05 февраля 2021, 14:25
В рамках спарринга на сборах в Турции донецкий Шахтер без особых проблем одолел боснийский Борац (2:0).
Дубль в данном противостоянии оформил на свой счет Евгений Коноплянка.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Шахтер — Борац 2:0
Голы: Коноплянка, 39, 41
Шахтер (1 тайм): Трубин, Додо, Матвиенко (Хочолава, 32), Витао, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Коноплянка, Марлос, Тайсон, Мораес (Фернандо, 32).
Шахтер (2 тайм): Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Маркос Антонио, Майкон, Шостак, Соломон, Тете, Фернандо.
Борац: Павлович, Дуякович, Милоевич, Чосич, Субич (Георгиев, 83), Мелег (Куюнджич, 63), Моллс, Закарич, Чавич (Войнович, 54), Враньеш, Лукич