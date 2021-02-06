Украина

Наставник Колоса рассказал о возможной серьезной кадровой потере для его команды.

Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин в интервью телеканалу Футбол подвел итоги зимних тренировочных сборов для его команды, сделав акцент на кадровых проблемах перед возобновлением официальных поединков.

"В начале сборов у нас травмировался Смирный. Это очень нас расстроило, он футболист основного состава.

Также, у Жени Морозко случился досадный случай. У него довольно серьезные проблемы с коленом. Пока не решили, делать ли операцию. Она очень неприятная. По Жене вопрос тяжелый. У остальных — небольшие повреждения", — подытожил украинский специалист.

На момент ухода на зимнюю паузу клуб из Ковалевки занимал шестую строчку в турнирной таблице украинской Премьер-лиги с 18-ю набранными очками за 13 сыгранных поединков.

Возобновится сезон для Колоса гостевым противостояние против донецкого Шахтера, которое состоится 13 февраля.