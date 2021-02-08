Украина

Защитник московского Динамо рассказал о моменте ухода из донецкого Шахтера.

В своем интервью изданию Чемпионат украинский центральный защитник московского Динамо Иван Ордец рассказал об отношениях с экс-партнером по донецкому Шахтеру Ярославом Ракицком и его роли в состоявшемся в 2019-м году переходе в российский клуб.

"С Ракицким игралось идеально. Мне очень нравилось. Хотелось бы еще с ним поиграть. У Ярика лучшая левая нога в Европе среди центральных защитников. Его передачи — это что-то.

В Шахтере он был лидером, но в жизни — очень простой, открытый и позитивный парень. Возможно, кто-то считает его пижоном. Поверьте, у него этого нет вообще.

Конечно, советовался с ним при переходе в московское Динамо. Расспрашивал про чемпионат, стадионы, болельщиков. Интересовался, как к нему относятся люди. Он сказал: "Ванек, езжай, не переживай. Чемпионат — топ".

Со слов Ракицкого я понял, что РПЛ сейчас по уровню повыше УПЛ, болельщиков на трибунах больше, особенно в Москве. В Питере – тоже, но там одна команда, и весь город за нее топит. Советы Ярослава помогли мне принять решение", — признал Ордец.

С момента перехода в московский клуб, Ордец провел 37 поединков, в которых сумел отличиться двумя забитыми мячами.