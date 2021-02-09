Украина

Клубы ведут активную подготовку к возобновлению чемпионата Украины после зимней паузы.

В эти выходные запланирован старт второго круга украинской Премьер-лиги, однако погодные условия могут внести свои коррективы в проведение 14-го тура в запланированные сроки. Тем не менее, исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что официальных обращений касательно переносов матчей от клубов организация не получала.

"На это время никаких официальных обращений к нам по поводу переносов или отмены матчей не было. У нас есть план Б, но надеемся, что до него дело не дойдет. На данный момент мы не будем озвучивать его. Надеемся, что матчи пройдут согласно календарю и переносов не будет".

"На прошлой неделе наши сотрудники вместе с профильным комитетом УАФ, которые отвечают за стадионы, сделали экспертизу по стадионам, убедились лично, что подготовка к матчам везде идет должным образом. Мы этот вопрос контролируем. В среду будет очередная проверка всех стадионов, свяжемся со всеми клубами и при необходимости наши сотрудники отправятся на места проведения матчей", — заявил Евгений Дикий в программе Футбол NEWS.