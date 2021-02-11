Украина

Наставник Львова высказался о первом матче чемпионата Украины после зимней паузы.

В рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги Минаю предстоит встретиться на своем поле с ПФК Львов. Главный тренер тренер закарпатской команды Василий Кобин поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Я присутствовал на трех матчах Львова в Турции. Они не проиграли ни одного матча, они в достаточно хорошей физической форме".

"Нам будет нелегко, но мы тоже работали. Нас ожидает интересный матч. Думаю, это будет игра за шесть очков. Победит тот, кто будет забивать голы и не будет допускать много ошибок", — заявил Кобин в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Минай — ПФК Львов состоится в субботу, 13 февраля, в 14:00 по киевскому времени.