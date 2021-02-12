Украина

Football.ua предлагает вспомнить главные интриги перед началом второго круга чемпионата Украины.

В эти выходные футбол возвращается в Украину. Хотя погоду еще очень трудно назвать благоприятной для игры в футбол, УПЛ стартует 13-го февраля матчами Заря – Десна и Минай – Львов.

Мы же решили вспомнить самое главное, о чем мы будем думать всю весеннюю часть чемпионата вплоть до его завершения.

Когда забьет первый гол за Минай Артем Милевский?

Спустя годы нападающий Артем Милевский вернулся в украинский футбол. Этой зимой он подписал контракт с Минаем. Наверняка и клуб, и сам футболист рассчитывают что он в ближайшей перспективе будет основным форвардом команды. Судя по видеоматериалам подготовки Милевского на сборах, бывший нападающий киевского Динамо решил всерьез напомнить о себе украинским болельщикам.

Где продолжит карьеру Евгений Селезнев?

Еще один харизматичный ветеран украинского футбола Евгений Селезнев этой зимой попал в неприятную ситуацию. Сложно говорить, кто прав, а кто виноват в сложившейся ситуации, но факт остается таким: в самый разгар сборов клуб купил Селезневу билет в Киев и отправил его домой. Никакой официальной информации по этому поводу не появлялось, Селезнев по-прежнему остается игроком Колоса, но теперь готовится в индивидуальном порядке в Киеве.

Сможет ли Захеди Шахаб в составе Зари забить больше, чем в Олимпике?

Иранский нападающий Зари в первой половине сезона в составе Олимпика демонстрировал очень высокий уровень футбола. Донецкий клуб заработал большое количество очков исключительно благодаря индивидуальным действиям этого форварда.

Вокруг перехода Захеди Шахаба из Олимпика в Зарю также был своего рода скандал, который все-таки закончился трансфером. Теперь интересно насколько быстро сумеет Шахаб интегрироваться в команду Виктора Скрипника, и что будет с его результативностью? Сумеет ли он сохранить ее на предыдущем уровне, а может он превзойдет свой результат первого полугодия?

Сможет ли Днепр-1 оттолкнуться от дна и добраться до верхней половины турнирной таблицы?

Финансово стабильная и одна из наиболее перспективных команд СК Днепр-1, в которой есть сплав опытных футболистов и талантливой молодежи, довольно неожиданно провалилась в первой части чемпионата. Конечно же, не пошла днепрянам на пользу отставка Дмитрия Михайленко посреди сезона.

Тем не менее в некоторых играх команда Игора Йовичевича демонстрировала очень неплохой футбол и в отдельно взятых играх могла рассчитывать на гораздо большее, чем заработала в итоге. Есть убеждение, что на дне турнирной таблицы СК Днепр-1 не задержится, а вот насколько высоко сумеет взобраться? Это интересно.

Сможет ли проявить себя в Ворскле Георгий Цитаишвили?

О талантливом и перспективном Георгии Цитаишвили в СМИ пишут уже порядка пяти лет. Чемпион мира U-20 так и не смог пробиться в первую команду киевлян. Перед стартом сезона Мирча Луческу много использовал молодого полузащитника в товарищеских играх. Как только пришло время официальных игр Цитаишвили переместился на скамейку запасных. Со временем ему все реже находилось место в заявке команды.

Логичным решением было отправиться в аренду. Ворскла играет в быстрый контратакующий футбол, где вполне могут пригодиться скоростные качества игрока. Футболист просто обязан показать себя с лучшей стороны в составе Ворсклы, если по-прежнему рассчитывает в ближайшем будущем вернуться в Динамо и бороться за свое место в основе.

Кто будет основным вратарем Шахтера?

В первой половине сезона Луиш Каштру в важнейших играх решил доверить место в воротах Анатолию Трубину. Молодой голкипер Шахтера не подвел своего главного тренера, сделав несколько восхитительных сейвов в групповом этапе Лиги чемпионов. Уже сейчас понятно, что Трубин – это будущее Шахтера, а Пятов постепенно будет уходить на второй план.

Вопрос заключается в том, насколько быстро произойдет эта рокировка? Ведь у Пятова на носу, пожалуй, последний большой турнир в национальной сборной, а значит Андрей наверняка будет рвать и метать, дабы получать игровую практику и поехать на Евро-2020 по-прежнему в статусе основного голкипера главной команды.

Продолжит ли Луческу делать ставку на Супрягу?

Молодой нападающий Динамо Владислав Супряга в первой половине сезона не оправдал ожидания киевских болельщиков. Из команды уехал Фран Соль, отпустили Артема Кравца, Назарий Русин постоянно лечился, а у Артема Беседина была дисквалификация. Супряга получился практически безальтернативным вариантом для Мирчи Луческу, если не брать во внимание переводы в центр нападения вингеров Родригеса и Вербича.

Казалось, что в такой ситуации хотел бы оказаться любой молодой игрок. Но, как мы уже увидели, Супряга пока не воспользовался своими шансами. Несмотря на хороший отрезок киевского Динамо, который команда может занести себе в актив, нападающий этот отрезок себе в актив явно занести не может. На передовых ролях были другие футболисты. И тут дело даже не в результативности, хотя и три гола за полсезона для форварда Динамо выглядят чертовски стыдно.

Сможет ли Десна завоевать бронзу?

Десна в прошлом году уже продемонстрировала свое желание и рвение бороться за самые высокие награды. Если вы помните, то команда Александра Рябоконя до последнего тура претендовала на бронзовые медали. Тогда черниговской команде не хватило совсем чуть-чуть. Сейчас Десна располагается на третьей строчке и намерена все-таки добиться прошлогоднего результата. И если "северянам" удастся избегать таких досадных поражений как в матче против ФК Львов, то задача занять третье место выглядит вполне досягаемой.

Кто станет лучшим бомбардиром УПЛ?

Делят первую строчку в гонке бомбардиров Захеди Шахаб и Виктор Цыганков. Лидер киевлян кажется фаворитом в этом противостоянии. Тем более иранский футболист сменил команду, а потому вполне возможно, что ему еще потребуется какое-то время на адаптацию и налаживание связей с новыми партнерами по команде. Возможно, кто-то сумеет выстрелить и опередить и Цыганкова, и Шахаба, но пока фаворитами в этой гонке видятся именно эти двое.

Сумеет ли Динамо с Луческу выиграть чемпионство?

С приходом Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского Динамо все ждали, что столичный клуб наконец-то снова будет бороться с донецким Шахтером за золотые медали. Перед стартом сезона все скептически относились к шансам "бело-синих" завоевать титул, но спустя полгода мы видим, что интрига жива и Динамо по-прежнему имеет реальные шансы на то, чтобы занять первое место в чемпионате. А вот произойдет это или нет? Этот вопрос по-прежнему остается самой главной интригой всего турнира.

Сергей Горбаченко, Football.ua