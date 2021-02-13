Украина

Форвард Львова забил первый гол в украинском чемпионате 2021-го года.

Минай принимает Львов в поединке 14-го тура украинской Премьер-лиги (0:2 к 45-й минуте).

Данный матч стал одним из первых во втором круге УПЛ-2020/21.

Уже на 13-й минуте встречи нападающий львовского клуба Тавареш открыл счет в матче. Этот гол стал первым в 2021-м в украинском чемпионате.

Вашему вниманию гол Альваро Товареша:

Отметим, что на 45-й минуте матч Альваро Товареш оформил дубль.

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