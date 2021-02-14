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Football.ua представляет анонс матча 14-го тура УПЛ между Мариуполем и Александрией.

Мариуполь в Запорожье примет Александрию и попытается заработать очки в матче против команды Владимира Шарана.

Мариуполь – Александрия

Воскресенье, 14 февраля, 14:00. Стадион Славутич-Арена, Запорожье. Александр Шандор – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Мариуполь первую половину сезона провел на выезде из-за реконструкции собственного стадиона. Клуб не сумел завершить реконструкцию к началу второго круга, а потому азовцы в ближайших домашних матчах будут играть в Запорожье на Славутич-Арене.

Что касается трансферных новостей Мариуполя, то тут все стабильно. Пополнился состав команды исключительно игроками Шахтера. Правда есть своего рода ноу-хау – часть футболистов пришла в аренду, а часть на полноценный контракт.

Александрия в зимнее межсезонье больше потеряла, чем приобрела. Команду покинули: Довгий, Грицук, Безбородько, Задерака. При этом Владимир Шаран не нашел должного усиления своей команде. Потому главному тренеру александрийцев придется рассчитывать на проверенных бойцов. Есть опасения, что с таким подходом Александрии будет очень сложно бороться за еврокубковые места.

Сейчас у команд одинаковое количество очков, а потому данная игра будет важна для обеих коллективов. Довольно сложно сейчас спрогнозировать какая из команд будет лучше готова к погодным условиям, но учитывая характер команды Шарана и все-таки более высокий уровень исполнителей, будем считать именно Александрию фаворитом предстоящей встречи.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 16 (6 побед Мариуполя, 5 ничьих, 5 побед Александрии), забитые голы 20:21

На поле Мариуполя: 7 игр (4 победы Мариуполя, 3 ничьих), забитые голы 10:5

Самый результативный матч: победа Александрии 4:1 (2020)

прогноз 0:1

Сергей Горбаченко, Football.ua