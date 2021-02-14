Football.ua представляет анонс матча 14-го тура УПЛ между Мариуполем и Александрией.
Мариуполь - Александрия
14 февраля 2021, 09:45
Мариуполь в Запорожье примет Александрию и попытается заработать очки в матче против команды Владимира Шарана.
Мариуполь – Александрия
Воскресенье, 14 февраля, 14:00. Стадион Славутич-Арена, Запорожье. Александр Шандор – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.
Мариуполь первую половину сезона провел на выезде из-за реконструкции собственного стадиона. Клуб не сумел завершить реконструкцию к началу второго круга, а потому азовцы в ближайших домашних матчах будут играть в Запорожье на Славутич-Арене.
Что касается трансферных новостей Мариуполя, то тут все стабильно. Пополнился состав команды исключительно игроками Шахтера. Правда есть своего рода ноу-хау – часть футболистов пришла в аренду, а часть на полноценный контракт.
Александрия в зимнее межсезонье больше потеряла, чем приобрела. Команду покинули: Довгий, Грицук, Безбородько, Задерака. При этом Владимир Шаран не нашел должного усиления своей команде. Потому главному тренеру александрийцев придется рассчитывать на проверенных бойцов. Есть опасения, что с таким подходом Александрии будет очень сложно бороться за еврокубковые места.
Сейчас у команд одинаковое количество очков, а потому данная игра будет важна для обеих коллективов. Довольно сложно сейчас спрогнозировать какая из команд будет лучше готова к погодным условиям, но учитывая характер команды Шарана и все-таки более высокий уровень исполнителей, будем считать именно Александрию фаворитом предстоящей встречи.
Статистика личных встреч
Всего игр в УПЛ: 16 (6 побед Мариуполя, 5 ничьих, 5 побед Александрии), забитые голы 20:21
На поле Мариуполя: 7 игр (4 победы Мариуполя, 3 ничьих), забитые голы 10:5
Самый результативный матч: победа Александрии 4:1 (2020)
прогноз 0:1
Сергей Горбаченко, Football.ua