Украина

Украинца ждет длительное восстановление.

Полузащитник Колоса Евгений Морозко выбыл до конца сезона, об этом сообщает официальный сайт клуба из Ковалевки.

Украинец перенес операцию на боковой связке колена и выбыл на срок до 4-5 месяцев.

Таким образом, хавбек не поможет своему клубу в текущем сезоне.

Морозко получил травму на сборах Колоса в Турции.

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