Украинца ждет длительное восстановление.
Евгений Морозко, ФК Динамо Киев
16 февраля 2021, 09:48
Полузащитник Колоса Евгений Морозко выбыл до конца сезона, об этом сообщает официальный сайт клуба из Ковалевки.
Украинец перенес операцию на боковой связке колена и выбыл на срок до 4-5 месяцев.
Таким образом, хавбек не поможет своему клубу в текущем сезоне.
Морозко получил травму на сборах Колоса в Турции.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.