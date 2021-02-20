Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Колос в рамках поединка 15-го тура чемпионата Украины отправится в гости ко Львову.

Львов — Колос

Суббота, 20 февраля, 19:30. Львов, Арена Львов. Главный арбитр встречи — Виктор Копиевский. Трансляция — телеканал Футбол 2.

Львов подходит к данному поединку после триумфа над Минаем в прошлом туре. Подопечные Шумского вновь показали характер и качественную игру, что позволило им набрать три очка и покинуть зону вылета. Нет сомнений, что львовяне захотят продолжить показывать успешные результаты, но соперник у них в этот раз куда сложнее.

Колос, наверное, не собирается снижать к себе требования и должен рассматриваться в качестве участника борьбы за зону Лиги Европы. Сейчас ковалевцы идут на седьмой строчке турнирной таблицы с 19 баллами — до третьего места всего четыре очка. В прошлом туре подопечные Костышина противостояли Шахтеру и набрали один пункт.

Колос на не самом лучшем газоне показал характер и даже пытался победить, но все-таки поединок завершился "сухой" ничьей. Перед уходом на зимние каникулы ковалевцы не знали вкуса побед в чемпионате, но отбирали очки у Динамо, Александрии и Десны. Теперь календарный отрезок будет несколько проще — самое время взять свое.

Некоторой проблемой для Руслана Костышина может стать отсутствие Кирилла Петрова, который пропустит поединок из-за дисквалификации. Также не стоит ожидать появление на поле Евгения Селезнева. Колос исключил нападающего из заявки на чемпионат Украины. Хотя, история еще может получить новый виток развития, ведь Селезнев пытался извиниться.

Не сыграют: Петров, Селезнев