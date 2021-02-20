Стали известны стартовые составы команд для поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Мариуполь и луганская Заря.
Денис Фаворов, фото ФК Заря Луганск
20 февраля 2021, 13:20
Поскольку донецкий Олимпик и СК Днепр-1 не смогли накануне вовремя провести свой поединок, то 15-й тур украинской Премьер-лиги было передано право открывать Мариуполю и луганской Заре, которые, как и в первом круге, сыграют в Запорожье.
По сравнению с игрой прошлого тура против Александрии (0:1), Остап Маркевич был достаточно скромен в тактических изменениях для своей команды, освежив лишь позицию форварда возвращением в стартовый состав Данила Сикана, голкипера — с первых минут сыграет Евгений Гальчук, а также выпустив в правый фланг обороны Игоря Кирюханцева.
Виктор Скрипник, в свою очередь, продемонстрировал смелое перестроение тактики своей команды в сторону схемы с тремя нападающими: Аллахьяром, Гладким и Шахабом, при этом делегировав в проблемный центр обороны Дениса Фаворова, место которого в правом фланге защиты займет Дмитрий Хомченовский.
Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Стасюк — Чех — Очеретько, Мишнев, Танковский, Топалов — Сикан.
Запасные: Кудрик, Драмбаев, Мампасси, Сагуткин, Меличенко, Петерман, Кулиев, Кащук, Кулаков.
Запасные: Шевченко, Мацапура, Руфати, Цыганикс, Гринь, Казаков, Мильченко, Лунев, Алефиренко.
Заря: Василь — Хомченовский, Вернидуб, Фаворов, Жуниньо — Юрченко, Назарина, Кочергин — Шахаб, Гладкий, Сайядманеш.
Матч Мариуполь — Заря начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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