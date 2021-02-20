Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Мариуполь и луганская Заря.

Поскольку донецкий Олимпик и СК Днепр-1 не смогли накануне вовремя провести свой поединок, то 15-й тур украинской Премьер-лиги было передано право открывать Мариуполю и луганской Заре, которые, как и в первом круге, сыграют в Запорожье.

По сравнению с игрой прошлого тура против Александрии (0:1), Остап Маркевич был достаточно скромен в тактических изменениях для своей команды, освежив лишь позицию форварда возвращением в стартовый состав Данила Сикана, голкипера — с первых минут сыграет Евгений Гальчук, а также выпустив в правый фланг обороны Игоря Кирюханцева.

Виктор Скрипник, в свою очередь, продемонстрировал смелое перестроение тактики своей команды в сторону схемы с тремя нападающими: Аллахьяром, Гладким и Шахабом, при этом делегировав в проблемный центр обороны Дениса Фаворова, место которого в правом фланге защиты займет Дмитрий Хомченовский.

Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Стасюк — Чех — Очеретько, Мишнев, Танковский, Топалов — Сикан.

Запасные: Кудрик, Драмбаев, Мампасси, Сагуткин, Меличенко, Петерман, Кулиев, Кащук, Кулаков.



Заря: Василь — Хомченовский, Вернидуб, Фаворов, Жуниньо — Юрченко, Назарина, Кочергин — Шахаб, Гладкий, Сайядманеш.