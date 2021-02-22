Стали известны стартовые составы команд для поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют донецкий Олимпик и днепровский Днепр-1.
Ибрагим Каргбо-младший, фото ФК Олимпик
22 февраля 2021, 18:25
Пятнадцатый тур украинской Премьер-лиги будет завершать отложенное противостояние между донецким Олимпиком и днепровским Днепр-1.
Игорь Климовский, после стартовый неудачи 2021 года в игре против киевского Динамо (1:3), сделал несколько замен, которые отчасти были продиктованы удалениями футболистов Олимпика Ореста Лебеденко и Тадеуса Нкенга. Так, в левом фланге обороны сыграет Зотько, а на острие атаки разместится Ибрагим Каргбо-младший. Также, стоит отметить возвращение Максима Тейшейры в стартовый состав.
Со стороны Игора Йовичевича мы не увидели изменений, на фоне успеха против Ингульца в прошлом туре (2:0).
Олимпик: Чекотун — Пасич, Драме, Снурницын, Зотько — Альваренга, Хамелюк, Бабенко, Политыло, Тейшейра — Каргбо-младший.
Запасные: Бетим, Векляк, Цымбалюк, Завийский, Романовский, Чогадзе, Бенито, Таллес.
Запасные: Сарнавский, Адамюк, Сваток, Цуриков, Батагов, Ди Франко, Гонсалвез, Булеца, Хобленко.
Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак — Назаренко, Игнатенко, Пихаленок, Чуже — Когут — Довбик.
Матч Олимпик — Днепр-1 начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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