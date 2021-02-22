Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют донецкий Олимпик и днепровский Днепр-1.

Пятнадцатый тур украинской Премьер-лиги будет завершать отложенное противостояние между донецким Олимпиком и днепровским Днепр-1.

Игорь Климовский, после стартовый неудачи 2021 года в игре против киевского Динамо (1:3), сделал несколько замен, которые отчасти были продиктованы удалениями футболистов Олимпика Ореста Лебеденко и Тадеуса Нкенга. Так, в левом фланге обороны сыграет Зотько, а на острие атаки разместится Ибрагим Каргбо-младший. Также, стоит отметить возвращение Максима Тейшейры в стартовый состав.

Со стороны Игора Йовичевича мы не увидели изменений, на фоне успеха против Ингульца в прошлом туре (2:0).

Олимпик: Чекотун — Пасич, Драме, Снурницын, Зотько — Альваренга, Хамелюк, Бабенко, Политыло, Тейшейра — Каргбо-младший.

Запасные: Бетим, Векляк, Цымбалюк, Завийский, Романовский, Чогадзе, Бенито, Таллес.



Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак — Назаренко, Игнатенко, Пихаленок, Чуже — Когут — Довбик.