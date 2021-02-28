Украина

Football.ua представляет анонс матча 16-го тура УПЛ.

В рамках шестнадцатого тура украинской Премьер-лиги закарпатский Минай постарается подняться с последнего места в турнирной таблице, однако для этого коллективу Василия Кобина будет необходимо обыграть на своем поле донецкий Олимпик, который в матче первого круга оказался достаточно негостеприимным хозяином на стадионе Динамо им. В. Лобановского.

Минай — Олимпик

Воскресенье, 28 февраля, 14:00. Авангард, Ужгород. Роман Блавацкий (Львов) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Дебютный матч Юрия Калитвинцева во главе донецкого коллектива предстоит нам увидеть в ближайшее время. Остается лишь догадываться, какие идеи успел менее чем за неделю донести своим подопечным их новый наставник, однако ситуация для Олимпика в начале 2021 года сложилась далеко не самым удачным образом. Есть сомнения, что именно поражение от киевского Динамо (1:3) в стартовом туре второго этапа розыгрыша национального первенства повлияло на столь резкое решение руководство клуба, а вот 0:2 от днепровского Днепра-1 неделей ранее — вполне могли сойти за триггер к увольнению главного тренера.

Так или иначе, но опытный наставник будет стартовать в далеко не самых плохих условиях середины турнирной таблицы, где "олимпийцы" на равном отдалении находятся как от возможности подняться выше восьмой строчки, так и от серьезного продвижения в сторону зоны вылета. В отдельных матчах Олимпик ранее показывал себя достаточно неплохо, но системного подхода к решению насущных проблем команды Игорь Климовский, к сожалению, так и не нашел за время своей каденции.

Проблем с трудоустройством, да и намека на их возникновение, у Василия Кобина нет, поэтому и работается ему в этом плане в Минае легче, чем некоторым коллегам по тренерскому цеху. Вот только закарпатцы, по всей видимости, уперлись в потолок собственных возможностей, и упрямо не хотят покидать последнюю строчку турнирной таблицы, которую для них с радостью освободил днепровский Днепр-1.

Впрочем, календарь подарил Минаю реальный шанс добыть еще одну победу в дебютном сезоне в "элитном" первенстве, обыграв своего обидчика, да еще и в условиях уже привычных трибун стадиона Авангард в Ужгороде. Вопрос, по большому счету, остается открытым лишь один — надолго ли закарпатский клуб в элите украинского футбол? Ситуация в турнирной таблице для них еще далека от критического состояния, но следом у Миная пойдет плотный график с серьезными оппонентами, которые точно не будут давать спуска подопечным Кобина.

Статистика личных встреч

Всего игр: 2 (1 ничья, 1 победа Олимпика), забитые голы 1:4

На поле Миная: 1 (1 ничья), забитые голы 1:1

На поле Олимпика: 1 (1 победа Олимпика), забитые голы 0:3.