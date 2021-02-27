Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют полтавская Ворскла и Александрия.

Шестнадцатый тур украинской Премьер-лиги продолжится интригующим субботним поединком в Полтаве, где местная Ворскла будет принимать Александрию.

По сравнению с осечкой в игре против Ингульца (2:2), Юрий Максимов сделал лишь одну замену в стартовом составе своей команды: с первых минут игру в тройке защитников начнет Альюн, который заменил Сергея Яворского.

От Владимира Шарана наблюдаем появление с первых минут Артема Гордиенко в правом фланге обороны, а Владислав Бабогло займет место в паре с Валерием Бондаренко в паре центральных защитников.

Ворскла: Ризнык — Пердута, Чеснаков, Альюн — Тилль, Пуцлин, Скляр, Цитаишвили — Кане, Степанюк — Кулач.

Запасные: Ткаченко, Исенко, Сапай, де Ноойер, Челядин, Луизао, Ребенок, Семилет.



Александрия: Билык — Гордиенко, Бабогло, Бондаренко, Мирошниченко — Лучкевич, Банада, Гречишкин, Вантух — Ковалец — Шастал.

Запасные: Панькив, Мельник, Стецьков, Мышенко, Калюжный, Третьяков, Глоба, Новиков, Устименко.



Матч Ворскла — Александрия начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.